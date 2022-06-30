Чорнобаївка якась! «Баварія» втретє відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовськи

Відомо, яка сума не влаштувала мюнхенців на цей раз

Роберт Левандовськи / Фото: Bild

Мюнхенська «Баварія» відхилила третю пропозицію «Барселони» по нападнику Роберту Левандовськи. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, німецький клуб не влаштувала сума в 40 мільйонів євро + 5 у вигляді бонусів. При цьому «ротен» готові вести переговори тільки в разі підняття основної вартості до 50 млн.

Відзначимо, що перша пропозиція каталонців склала 32 мільйони. У другій сума була збільшена до 35. У всіх випадках передбачалися бонуси в розмірі 5 млн.

Раніше повідомлялося, що Левандовськи пообіцяв «Барселоні» почекати результатів переговорів з «Баварією».