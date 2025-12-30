Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович привітав українців із Новорічними святами. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Хочу побажати всім щасливого Нового року, здоров’я і, найголовніше, миру нашій країні. Щоб ми нарешті жили тим життям, яке заслуговуємо — у свободі та спокої.

А вболівальникам Металіста 1925 бажаю якомога більше перемог, високих місць і радості від нашої гри, якщо всі наші бажання здійсняться, то це вже буде відбуватися на стадіоні у Харкові. Це наша мрія.