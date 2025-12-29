Сергій Разумовський

Вінгер Металіста 1925 Рамік Гаджиєв провів у Харкові зустріч із уболівальниками команди. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Захід відбувся в одному з місцевих торговельно-розважальних центрів і зібрав значну кількість фанатів. Понад 300 прихильників Металіста 1925 змогли поспілкуватися з футболістом, отримати автографи та зробити спільні фото. Окрім цього, для відвідувачів організували невеликий розіграш клубної атрибутики: серед присутніх розіграли три шарфи Металіста 1925, а також ігрову футболку Гаджиєва.

Нагадаємо, 15 вересня у Гаджиєва діагностували травму зв’язок коліна. За попередніми прогнозами, відновлення має зайняти близько чотирьох місяців. У нинішньому сезоні хавбек встиг провести лише п’ять матчів, а його найпомітнішим результативним виступом став дубль у грі проти Олександрії.

Нагадаємо, Металіст 1925 завершує підписання першого зимового новачка.