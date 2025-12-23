Бартулович: «Хочу подякувати гравцям Металіста 1925 за професіоналізм і ставлення до роботи»
Тренер Металіста 1925 розповів про формування колективу в команді
близько 1 години тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович поділився думками щодо колективу харків'ян. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Перш за все хочу подякувати хлопцям за професіоналізм і ставлення до роботи. Вони уважно сприймають інформацію — як від мене, так і від усього тренерського штабу. Вони намагаються виконувати все, що ми пропонуємо. Працювати з такими футболістами — велике задоволення. Переконаний, що у другому колі, з таким їхнім ставленням до роботи, ми станемо ще сильнішими.
Я вважаю, що ми добре попрацювали в напрямку формування колективу. У нас хороший колектив, і це видно як на полі, так і поза ним. Саме завдяки єдності ми можемо витягувати складні матчі. Побудова колективу була одним із головних завдань, коли я прийшов у команду.
