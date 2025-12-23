Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович підбив підсумки першої частини сезону для команди. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Безумовно, ми могли виступити краще. Насамперед — набрати більше очок. Були матчі, у яких ми втрачали залікові бали там, де цього можна було уникнути. Частково цьому є об’єктивні причини — серія несподіваних травм. У певний період ми залишилися без Арі Моури, Раміка Гаджиєва, згодом вибули Калітвінцев, Мба, Ітодо, Мартинюк. Саме в цей відрізок ми втратили очки в матчах з Кудрівкою та Епіцентром.

Водночас, я вважаю, що у команди є великий потенціал і нам є куди зростати. Ми рухаємося у правильному напрямку. Якщо говорити про матчі, які запам’яталися найбільше, то гра з Шахтарем. Хоч ми й не перемогли, але показали якісний футбол. Також хороші матчі провели проти Динамо та Полісся. Для команди, яка фактично створювалася з нуля на початку сезону, це цілком гідний результат.