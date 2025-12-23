Бартулович підбив підсумки першої частини сезону для Металіста 1925
Фахівець вважає, що харків'яни могли виступити краще
36 хвилин тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович підбив підсумки першої частини сезону для команди. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Безумовно, ми могли виступити краще. Насамперед — набрати більше очок. Були матчі, у яких ми втрачали залікові бали там, де цього можна було уникнути. Частково цьому є об’єктивні причини — серія несподіваних травм. У певний період ми залишилися без Арі Моури, Раміка Гаджиєва, згодом вибули Калітвінцев, Мба, Ітодо, Мартинюк. Саме в цей відрізок ми втратили очки в матчах з Кудрівкою та Епіцентром.
Водночас, я вважаю, що у команди є великий потенціал і нам є куди зростати. Ми рухаємося у правильному напрямку. Якщо говорити про матчі, які запам’яталися найбільше, то гра з Шахтарем. Хоч ми й не перемогли, але показали якісний футбол. Також хороші матчі провели проти Динамо та Полісся. Для команди, яка фактично створювалася з нуля на початку сезону, це цілком гідний результат.
Бартулович також висловив думку про скандально недограний матч Металіст 1925 – Верес.