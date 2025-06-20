Сергій Стаднюк

Хорватський фахівець Младен Бартулович очолив Металіст 1925. Про це повідомляє пресслужба клубу.

38-річний коуч підписав контракт терміном на три роки. До його тренерського штабу увійшли Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак.

Бартулович народився 5 жовтня 1986 року в місті Какань (нині Боснія і Герцеговина). Свою професійну кар'єру розпочинав у хорватському Хайдуку, але більшу її частину провів в Україні, де виступав за Дніпро, Кривбас, Арсенал, Карпати, Ворсклу, Волинь й Інгулець.

Після завершення ігрової кар’єри працював асистентом головного тренера в Інгульці та Зорі. Минулого сезону виконував обов’язки головного тренера луганської команди, яка завершила чемпіонат на сьомому місці.

У свою чергу Бартуловича у Зорі замінив Віктор Скрипник, який уже працював із командою.