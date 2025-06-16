Віктора Скрипника офіційно призначено новим головним тренером Зорі — про це повідомила пресслужба луганського клубу. Український наставник змінив на посаді хорвата Младена Бартуловича.

«Бажаємо Віктору Скрипнику успіхів та великих досягнень на чолі луганської Зорі!», – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Зорі.

Зазначимо, що для Скрипника це повернення, адже він уже керував Зорею у сезонах 2019/20, 2020/21 та 2021/22. Під його керівництвом команда двічі здобувала бронзові медалі чемпіонату України та виходила у фінал національного кубка.

У сезоні 2024/25, що завершився, Зоря набрала 40 очок і посіла сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

55-річний фахівець раніше також очолював німецький Вердер, полтавську Ворсклу, Металіст 1925 та латвійську Ригу.