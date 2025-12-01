Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович поділився в ефірі УПЛ ТБ думками після матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Епіцентра (0:0).

Так, ми розчаровані таким рахунком сьогодні. На початку матчу в нас була нервозність, було багато непотрібних помилок. Був невдалий перший тайм, можна сказати, що не мали яскравих моментів. Але в другому таймі, я вважаю, у нас вже були гарні моменти, де можна було забивати і вигравати цей матч. Щодо суперника, я вважаю, що вони зіграли дуже добре. Команда гарно оборонялася, вони працювали так само, як у останньому матчі з Поліссям, бо я його дивився. Було важко розкривати цю оборону, бо вони агресивно діяли. Підсумковий рахунок - 0:0. Є як є, треба забивати.

Зараз кінець року і всі команди хочуть заробляти очки. В Епіцентру теж йде боротьба за виживання, тому їм теж зараз треба ці очки. Нам теж залікові бали дуже потрібні, бо ми хочемо підійматися. Треба забивати в таких іграх, щоб здобувати три очки.

Я вважаю, що у нас були моменти: Когут міг забивати, у Ітодо був гарний момент на добиванні з двох метрів, Крупський теж влучив у стійку. Були моменти, можна було забивати, але сьогодні не забили. У нас є одне очко, яке здобули в грі проти важкого суперника. Епіцентр вже трохи набрав ходи в УПЛ.