Епіцентр і Металіст 1925 завершили 14-й тур УПЛ без забитих голів, зігравши внічию 0:0.

Зазначимо, що господарі вперше у сезоні провели домашній матч на стадіоні Лівий Берег у Київській області. Раніше шість ігор у ролі номінально домашньої команди проходили на тернопільському стадіоні ім. Р. Шухевича, і вони закінчилися поразками.

Гра пройшла за переваги гостей із Харкова, проте їм не вдалося створити багато гольових моментів. Найбільш небезпечний шанс у Металіста 1925 був на 84-й хвилині — Ілля Крупський пробив з дальньої дистанції у ближній кут, але Олег Білик успішно парирував удар.

Українська Прем'єр-ліга, 14-й тур

Епіцентр - Металіст 1925 - 0:0