Бартулович пролив світло на ситуацію з вигнанцями Металіста 1925
Новачок УПЛ не розраховує на футболістів
близько 2 годин тому
Младен Бартулович / Фото - ФК Зоря
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович поділився останніми новинами довкола гравців Владлена Юрченка та Василя Кравця, яких виключили зі складу на початку зборів. Його слова наводить UA-Футбол.
Вони не залишили клуб - обидва мають чинні контракти та тренуються з командою U-19. Це було моє рішення. Я надав їм шанс під час зборів, хотів подивитися, як вони проявлять себе в матчах. Можливо, я вже до зборів мав певне бачення, але все одно вирішив дати їм шанс. Після першої половини зборів ухвалив остаточне рішення, - сказав Бартулович.