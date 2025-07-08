Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович ухвалив рішення відмовитись від послуг лідерів команди, повідомляє «ТаТоТаке».

Вчорашній контрольний матч проти Карабаха (5:4) став останнім в Металісті 1925 для двох старожилів команди - захисника Василя Кравця та хавбека Владлена Юрченка.

Обидва гравці попрощалися з командою сьогодні зранку за рішенням тренерського штабу на чолі з Младеном Бартуловичем.

Металіст 1925 у кампанії 2024/25 посів третє місце в групі Чемпіонська Першої ліги й у плей-оф за право виступати в УПЛ здолав Лівий Берег (1:0, 1:0).

Носов розповів від чого Металіст 1925 очистився у Першій лізі.