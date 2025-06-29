Бартулович припустив, як завершиться сезон для Металіста 1925
Харків'яни повернулись з Першої ліги
близько 1 години тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович розповів про завдання новачка УПЛ в наступному сезоні. Його слова наводить «УФ».
Не хочеться робити гучних заяв. Ніхто не бігатиме поперед батька в пекло. Ми крок за кроком будуватимемо команду, яка ставатиме сильнішою та претендуватиме в майбутньому на високі місця […] Усі мріють, що настане день, коли Металіст 1925 зможе грати у себе вдома. Клуб підтримує дуже багато соціальних проєктів і футбольну інфраструктуру, - заявив Бартулович.
Металіст 1925 у кампанії 2024/25 посів третє місце в групі Чемпіонська Першої ліги й у плей-оф за право виступати в еліті здолав Лівий Берег (1:0, 1:0).
Раніше Бартулович назвав причини відходу із Зорі.