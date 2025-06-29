Бартулович назвав причини відходу із Зорі
Фахівець дав відверту відповідь
38 хвилин тому
Фото: ФК Зоря
Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, чому не підписав новий контракт з луганською Зорею.
«Мій контракт підходив до завершення. Протягом сезону ця тема не підіймалася. Я повідомив президента Зорі Євгена Геллера та гендиректора Ігоря Гузя, що маю пропозицію від іншого клубу. Я вдячний за те, що вони з розумінням поставились. Також вдячний керівництву клубу за можливість попрацювати головним тренером».
Зоря в сезоні 2024/25 посіла сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 40 залікових балів.
Поділитись