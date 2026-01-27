Сергій Разумовський

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович розраховує, що харківський клуб не обмежиться двома вже оформленими переходами та підсилить склад іще кількома футболістами в межах зимового трансферного вікна. Наставник у коментарі пресслужбі клубу дав зрозуміти, що кадрова робота триває, а команда все ще потребує точкових рішень, які мають зробити її сильнішою на другу частину сезону.

Бартуловича запитали, чи варто очікувати нових придбань після того, як до колективу вже приєдналися два новачки. Тренер підтвердив, що обидва гравці вже працюють разом із командою на повну, адаптуються до вимог штабу та проходять підготовку в загальній групі. Водночас він зазначив, що клуб сподівається додати ще 1 – 2 виконавців, однак подробиць щодо позицій, прізвищ чи стадії перемовин розкривати не став.

Нагадаємо, у січні Металіст 1925 оформив оренду лівого вінгера Себастіана Кастільо з Депортіво Ла-Гуайра. Угода розрахована на один рік і передбачає право викупу, тож харків’яни матимуть можливість зберегти футболіста у складі на постійній основі за підсумками орендного періоду.

Крім того, клуб підписав трирічний контракт з опорним півзахисником Ніколасом Аревало, який перейшов із Мільйонаріоса. Таким чином харківська команда вже посилила фланг атаки та центральну вісь у середній лінії, а тепер, за словами Бартуловича, розраховує закрити ще кілька важливих кадрових питань до завершення зимового вікна.