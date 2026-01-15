Металіст 1925 підписав колумбійського хавбека
Футболіст продовжить кар’єру в Україні
близько 2 годин тому
Фото - ФК Металіст 1925
Мільйонаріос та Металіст 1925 домовились про трансфер опорного півзахисника Нікоалса Аревало, повідомляє клубна пресслужба харків'ян.
Зазначається, що харківський клуб уклав контракт з 23-річним колумбійським хавбеком строком на три роки з опцією продовження ще на рік.
В сезоні 2025 року Аревало провів за Мільйонаріос 39 матчів, на його рахунку один гол, три асисти.
Аналітичний портал Тransfermarkt оцінює колумбійського футболіста в один мільйон євро.
Металіст 1925 пішов на зимову паузі на сьомому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 24 очки за 15 матчів.
