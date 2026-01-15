Павло Василенко

Мільйонаріос та Металіст 1925 домовились про трансфер опорного півзахисника Нікоалса Аревало, повідомляє клубна пресслужба харків'ян.

Зазначається, що харківський клуб уклав контракт з 23-річним колумбійським хавбеком строком на три роки з опцією продовження ще на рік.

В сезоні 2025 року Аревало провів за Мільйонаріос 39 матчів, на його рахунку один гол, три асисти.

Аналітичний портал Тransfermarkt оцінює колумбійського футболіста в один мільйон євро.

Металіст 1925 пішов на зимову паузі на сьомому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 24 очки за 15 матчів.