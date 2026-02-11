Бартулович відповів, чи є у Металіста 1925 завдання залишити Динамо без титулу
Окрім харків'ян, у Кубку України залишилося лише два представники УПЛ
Младен Бартулович.
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович поділився своїм баченням цілей команди на другу половину сезону.
В мене є постійний процес спілкування і з Бойком, і з Носовим. Ціль одна – завершити чемпіонат на якомога вищому місці в підсумковій турнірній таблиці УПЛ. Скажу вам так – нас очікує дуже цікава друга половина чемпіонату.
В нас немає такого, що Кубок України пріоритетна ціль, а УПЛ другорядна, ні. Ми будемо в обох турнірах намагатися витиснути максимум, – сказав Бартулович в інтерв'ю «Українському футболу».
