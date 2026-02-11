Павло Василенко

32-річний захисник Євген Пасіч, який першу частину сезону провів на правах оренди в київській Оболоні, фактично опинився поза планами харківського Металіста 1925. Наразі футболіст тренується не з основною командою, а з юнацьким складом U-19.

Про кадрову ситуацію в клубі розповів головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович в інтерв’ю сайту «Український футбол». За його словами, серйозних проблем зі здоров’ям у ключових гравців наразі немає. Рашиця та Шабанов уникнули важких травм і вже працюють у загальній групі. Моура також відновлюється після складного ушкодження й повернувся до тренувань. Точних термінів його повернення на поле тренер не називає, однак очікує, що бразилець зіграє вже навесні, адже він є важливим гравцем у плані креативу в центрі поля.

Окремо Бартулович зупинився на ситуації з Пасічем, який приєднався до клубу влітку 2024 року, але за сезон зіграв лише вісім матчів – і всі за Оболонь.

«Чи розраховую я на Пасіча? Ні. Він тренується з командою U-19. Контракт із клубом у нього діє лише до літа», – відверто заявив наставник.

Після першої частини чемпіонату України Металіст 1925 посідає сьоме місце, набравши 24 очки.