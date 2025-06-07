Бартулович відреагував на чутки про зміну тренера в Зорі
Хорват дав чітку відповідь
близько 16 годин тому
Младен Бартулович / Фото - ФК Зоря
Головний тренер Зорі Младен Бартулович поділився останніми новинами про плани на міжсезоння. Його слова наводить «УФ».
Я усе життя у футболі й завжди багато чого пишуть. Якщо на усе це звертати увагу, то... Концентрувався на своїй роботі та думав, як покращити команду. Ми спокійно працювали та не звертали увагу. Інтерес інших клубів? Були розмови, але ніякої конкретики. Я сконцентрований на роботі в Зорі. Моє майбутнє? План роботи складений, триває процес пошуку та обговорення гравців. Працюємо, - сказав Бартулович.
Бартулович виніс вердикт Супрязі у Зорі.