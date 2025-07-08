Президент Металіста 1925 Володимир Носов розповів, які відбулися зміни у першій команді за один сезон у Першій лізі.

Сезон у Першій лізі ми справді розглядали як шанс на перезавантаження – як у футбольному, так і в управлінському сенсі. Це був час, коли ми подивилися у дзеркало й чесно відповіли собі на запитання: хто ми є, куди йдемо і що треба змінити.

За останні пів року в клубі відбулися серйозні зміни. По-перше, кадрові: оновився склад першої команди, триває трансферна робота, повністю оновлено тренерський штаб. До нашої команди приєдналося вже пʼять нових гравців.

По-друге, відбулись зміни й у структурі клубу: в керівному складі, в команді U-19, у жіночому напрямку. Призначено нового тренера – хорвата Младена Бартуловича.

Ми не боїмося змін і йти у новизну. Не боїмося ухвалювати складні рішення, бо бачимо перед собою чітку мету – побудувати сильний проєкт не лише на полі, а й з точки зору менеджменту, структури й в цілому підходу.

З підвищенням в УПЛ маємо тільки пришвидшуватися. Працюємо над інфраструктурою, будуємо сучасні внутрішні процеси, посилюємо скаутинг, маркетинг, комунікацію з уболівальниками, – заявив Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com.