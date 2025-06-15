Бартулович залишив Зорю
Наставник подякував луганському клубу за довіру та завершив свою роботу в команді
17 хвилин тому
Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович оголосив про завершення своєї роботи з клубом. У зверненні на своїй сторінці в Instagram він подякував керівництву, гравцям і працівникам за довіру та спільну працю.
"Хочу висловити подяку футбольному клубу «Зоря», президенту Євгену Борисовичу Геллеру за довіру, та всім працівникам клубу, а також футболістам за виконану спільну роботу.
Було приємно працювати разом і бути частиною цього колективу. Не прощаюся, кажу всім до нових зустрічей. «Зоря» у моєму серці»
За інформацією проєкту ТаТоТаке, наступним клубом Бартуловича стане харківський Металіст 1925.
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