Зоря готуватиметься до нового сезону під керівництвом нового тренера
Бартулович повідомив гравців
близько 1 години тому
Младен Бартулович / Фото - ФК Зоря
Головний тренер Зорі Младен Бартулович поінформував своїх підопічних, що продовжить роботу в іншій команді, повідомляє Sport.uа.
Хорватський наставник в командному чаті попрощався з Зорею. На літні збори команду повезе один з асистентів головного тренера Володимир Микитин.
За інформацією джерела, 17 червня Бартулович повернеться в Україну, щоб підписати контракт з новачком УПЛ Металістом 1925.
Діюча угода Младена із Зорею спливає 30 червня. Команда з Луганська визначається з кандидатурою нового наставника.
Раніше ми повідомляли, що в послугах Бартуловича була зацікавлена Олександрія.
Зоря під керівництвом Бартуловича фінішувала на сьомій позиції в УПЛ.