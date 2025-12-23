Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович відповів, чи виправдалися його очікування від роботи після призначення влітку. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я вважаю, що вони повністю співпадають. І я, і клуб ставимо перед собою максимальні завдання. Можливо, не все вдалося одразу, але головне — напрямок руху. Можливо, не все вдається одразу, проте ми рухаємося правильним шляхом. Амбіції клубу та команди цілком виправдані, і ми всі працюємо заради спільної мети.

Команда змінилася кардинально. Це новий колектив, влітку приєдналося сім-вісім нових футболістів. Ми фактично починали з нуля. Вважаю, що клуб і тренерський штаб виконали велику роботу. Але водночас ми маємо ще значний потенціал для росту, адже можемо здобувати ще кращі результати. Попереду — важлива зимова підготовка, точкове підсилення і правильний настрій на другу частину сезону.

Безумовно, змінився і Бартулович. Команда так само змінює і тренера, це додає мені досвіду. Я вважаю, що я ще молодий наставник, хоча вже маю певний досвід роботи в Зорі. Металіст 1925 — це для мене новий етап і новий виклик. Разом із командою зростаю та змінююсь і я. Це сто відсотків.