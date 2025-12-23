Бартулович зізнався, чи виправдалися його очікування від роботи в Металісті 1925
Хорватський фахівець очолив харків'ян влітку
31 хвилину тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович відповів, чи виправдалися його очікування від роботи після призначення влітку. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Я вважаю, що вони повністю співпадають. І я, і клуб ставимо перед собою максимальні завдання. Можливо, не все вдалося одразу, але головне — напрямок руху. Можливо, не все вдається одразу, проте ми рухаємося правильним шляхом. Амбіції клубу та команди цілком виправдані, і ми всі працюємо заради спільної мети.
Команда змінилася кардинально. Це новий колектив, влітку приєдналося сім-вісім нових футболістів. Ми фактично починали з нуля. Вважаю, що клуб і тренерський штаб виконали велику роботу. Але водночас ми маємо ще значний потенціал для росту, адже можемо здобувати ще кращі результати. Попереду — важлива зимова підготовка, точкове підсилення і правильний настрій на другу частину сезону.
Безумовно, змінився і Бартулович. Команда так само змінює і тренера, це додає мені досвіду. Я вважаю, що я ще молодий наставник, хоча вже маю певний досвід роботи в Зорі. Металіст 1925 — це для мене новий етап і новий виклик. Разом із командою зростаю та змінююсь і я. Це сто відсотків.
