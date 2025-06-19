Сергій Стаднюк

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів турецької Суперліги. Серед них змінили свою вартість і українці.

🔼 Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов оцінений у 4,5 млн євро, що на 1 млн більше ніж раніше (3,5 млн євро).

🔽 Півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко знизив вартість із 1,1 млн до 850 тисяч євро .

🔽 Трансферна ціна півзахисника Антальяспора Олександра Петрусенка опустилась з 1,2 млн до 1 млн євро.

Найдорожчим українцем у Суперлізі залишився Олександр Зубков із Трабзонспора – його ринкова вартість сягає 8 млн євро. Друге місце посів двічі його партнер по команді Данило Сікан із цінником у 6 млн євро.

Раніше Трабзонспор назвав ціну, за яку готовий продати Сікана.