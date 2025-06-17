Форвард турецького Трабзонспора Данило Сікан, швидше за все, залишить Суперлігу в це літнє трансферне вікно.

24-річний нападник перебрався до чемпіонату Туреччини з донецького Шахтаря півроку тому, проте так і не зумів закріпитись в основі. Головний тренер команди Фатіх Текке залишився незадоволеним відсутністю розвитку гравця та готовий відпустити його в іншу команду.

Найбільший інтерес до Сікану виявляє Копенгаген — чинний чемпіон та володар Кубка Данії, який забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів за підсумками сезону 2024/25. За інформацією Günebakış Haber, Трабзонспор розраховує отримати за українця близько десяти мільйонів євро. Якщо данці погодяться на таку суму, клуб не заважатиме переходу.

Тепер багато залежить від Копенгагена, який розглядає Сікана як потенційне посилення до старту у єврокубках. За півроку у складі Трабзонспору українець провів 17 матчів, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами. Його орієнтовна ринкова вартість складає 6 мільйонів євро.