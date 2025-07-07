Захисник молодіжної збірної України та турецького Трабзонспору Арсеній Батагов може змінити клубну прописку цього літа.

За інформацією Günebakış Haber, 23-річним українцем зацікавилися клуби з Італії, Англії та Франції. Керівництво Трабзонспору готове розглянути пропозиції, проте розраховує виручити за одного зі своїх ключових виконавців щонайменше 15 мільйонів євро.

Найактивніше виявляє інтерес Лаціо, який уже двічі виходив на турецький клуб із пропозиціями. Однак обидва варіанти, спочатку на 9, потім на 12 мільйонів євро, були відхилені.

Відомо, що сам Батагов позитивно ставиться до перспективи переїзду до Серії А і повідомив про це керівництво, але не має наміру квапити події і чекає на завершення переговорів між клубами.

Минулого сезону Арсеній взяв участь у 23 матчах, відзначившись двома голами та однією результативною передачею. Його контракт з Трабзонспором розрахований до червня 2028 року, а орієнтовна ринкова вартість становить близько 4,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Зубков може залишити Трабзонспор.