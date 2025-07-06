Трабзонспор готовий попрощатися з українським вінгером Олександром Зубковим. Про це повідомляє видання TakaGazete. Турецький клуб окреслив умови, за яких готовий розглядати його трансфер.

За свого футболіста керівництво бордово-синіх розраховує виручити щонайменше 10 мільйонів євро. При цьому в клубі мають намір зміцнити склад трьома новачками: їм потрібні правий фланговий гравець, центральний півзахисник і хавбек.

Як можливу заміну Зубкову розглядається чеський вінгер Вацлав Черни, що належить Вольфсбургу. Минулого сезону він провів в оренді в шотландському Рейнджерсі.

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган повідомив, що клуб отримав пропозиції щодо чотирьох своїх гравців, які сумарно перевищують позначку 10 мільйонів євро. За інформацією джерела, серед цих футболістів можуть опинитися українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков.

Нагадаємо, Зубков приєднався до турецького клубу взимку 2025 року, перейшовши з донецького Шахтаря та підписавши контракт до літа 2029-го. З того часу він провів 20 матчів за Трабзонспор у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок 8 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор хоче отримати 20 мільйонів за Батагова.