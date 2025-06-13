23-річний центрбек молодіжної збірної України та турецького Трабзонспору Арсеній Батагов потрапив у сферу інтересів одразу кількох клубів із Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє TBRfootball.

За розвитком українського захисника уважно стежать Брентфорд, Крістал Пелас, Фулхем та Брайтон і їхні скаути планують детально проаналізувати його гру на молодіжному чемпіонаті Європи.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про зацікавленість у Батагові з боку Галатасараю, який є чинним чемпіоном Туреччини.

Минулого сезону Арсеній відіграв 23 матчі за Трабзонспор, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2028 року, а за інформацією Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 3,5 мільйона євро.