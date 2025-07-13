Колумбійський Атлетіко Насьональ офіційно оголосив про підписання центрального форварда Полісся Факундо Батісти. Про це повідомила пресслужба клубу у соцмережі X.

За інформацією порталу transfermarkt, український клуб заробив на трансфері 26-річного уругвайця 1,2 мільйона євро. Новий контракт Батісти з колумбійцями розраховано до кінця червня 2028 року.

Нагадаємо, що взимку цього року нападник перебрався до житомирського Полісся з мексиканської Некакси за рекордні для клубу 1,75 мільйона євро (близько 2,05 млн доларів).

За час виступів у складі української команди Батіста провів 15 матчів, відзначившись сімома голами та однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що легіонер Полісся доєднався до команди на зборах після лікарняного.