Легіонер Полісся доєднався до команди на зборах після лікарняного
Макуана прибув до Австрії
близько 1 години тому
Бені Макуана / Фото - ФК Полісся
Півзахисник Полісся Бені Макуана прибув до розташування команди Руслана Ротаня, повідомляє пресслужбу клубу.
По приїзду конголезець вже встиг провести перше тренування разом з командою. Причиною відсутності Макуана стала затримка з оформленням візи.
Минулого сезону Макуана взяв участь у 13 поєдинках УПЛ, де зумів відзначитись одним голом. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 500 тисяч євро.
Вже в липні Полісся на чолі з новим головним тренером клубу Русланом Ротанем розпочне свій шлях у матчах 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій.
В Поліссі придивляються до потенційних опонентів в єврокубках.