Мюнхенська Баварія планує зміцнити свою лінію атаки, розглядаючи можливість придбання форварда Арсеналу Габріеля Мартінеллі.

Бразилець входить до списку пріоритетних цілей німецького гранда на літнє трансферне вікно. Крім нього, мюнхенці придивляються і до інших атакувальних гравців - серед них Ніко Вільямс, Луїс Діас, Коді Гакпо та Джеймі Байно-Гіттенс.

Сам Мартінеллі поки що не горить бажанням залишати Лондон і його контракт із Арсеналом розрахований ще на два роки. Тим не менш, керівництво клубу може розглянути варіант продажу, якщо це допоможе збалансувати бюджет.

За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Габріеля складає 55 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 51 матч у всіх турнірах, відзначившись 10 забитими м'ячами та шістьма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Баварії отримав травму у грі проти Бока Хуніорс.