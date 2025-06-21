Ускладнення чемпіона Німеччини. Півзахисник Баварії отримав травму у матчі з Бока Хуніорс
Футболіст потрапив до лазарету команди
9 хвилин тому
Фото: Getty Images
Німецький півзахисник Баварії Джамал Мусіала отримав травму у матчі Клубного чемпіонату світу проти аргентинської команди Бока Хуніорс (2:1).
Мусіала вийшов на поле на 57-й хвилині, відіграв 25 хвилин і був замінений на Томаса Мюллера після травми. Баварія поки що не розголошує характеру травми 22-річного хавбека.
Він був відсутній у складі Баварії з 4 квітня та повернувся до тренувань 7 травня. Саме тому тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман вирішив не включати його до складу на півфінал Ліги націй.