Павло Василенко

Німецький півзахисник Баварії Джамал Мусіала отримав травму у матчі Клубного чемпіонату світу проти аргентинської команди Бока Хуніорс (2:1).

Мусіала вийшов на поле на 57-й хвилині, відіграв 25 хвилин і був замінений на Томаса Мюллера після травми. Баварія поки що не розголошує характеру травми 22-річного хавбека.

Він був відсутній у складі Баварії з 4 квітня та повернувся до тренувань 7 травня. Саме тому тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман вирішив не включати його до складу на півфінал Ліги націй.