«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу

Повідомлялося, що легіонер цікавить десяток європейський клубів

Самба Діалло / фото - ФК Динамо Київ

Вінгер «Динамо» Самба Діалло перебуває «на олівці» у «Баварії». Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, мюнхенці націлені на збір під своїми прапорами талановитої молоді. Сенегалець розглядається як гравець на довгострокову перспективу.

Футболіст може скористатися правилом FIFA і призупинити контракт з «Динамо» до 30 червня 2023 року. Проте по закінченню даного терміну він буде зобов'язаний повернутися до розташування киян. Тому «вкрасти» гравця, скориставшись лазівкою, не вдасться.

Раніше повідомлялося, що Діалло також цікавиться ряд клубів, серед яких «Барселона», «Боруссія», «Мілан», «Лейпциг» та інші.