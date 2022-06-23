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Нападник «Динамо» зацікавив 11 клубів, серед них «Барселона» та «Баварія»

Вінгер не хоче повертатися в Україну
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:17
Нападник «Динамо» зацікавив 11 клубів, серед них «Барселона» та «Баварія»

19-річний нападник «Динамо» Самба Діалло цікавий 11-м клубам Європи. Про це повідомляє Fussball Transfers.

На сенегальця претендують «Баварія», «Боруссія» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Марсель», «Ліон», «Монако», «Мілан», «Брюгге», «Барселона» та «Андерлехт».

Контракт Діалло з киянами підписаний до 2026 року. Однак гравець не хоче повертатися в Україну через війну. Згідно з правилами FIFA, у нього є можливість призупинити угоду з «Динамо» до 2023 року.

Діалло запалив в минулому сезоні юнацької Ліги UEFA. В ній вінгер оформив дубль в матчах з «Баварією» і «Барселоною».

Раніше «Динамо» назвало стадіон, на якому гратиме матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сергій Лук'яненко
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Самба Діалло Динамо Київ

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