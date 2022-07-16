Левандовські, який в червні повідомляв, що у нього з «Баварією» все скінчено, повернувся в мюнхенський клуб
Головна трансферна сага літа завершена? «Баварія» прийняла пропозицію «Барселони» по Левандовські
Німецький клуб отримає за поляка 45 мільйонів євро
12:49
Нападаючий « Баварії » Роберт Левандовські таки відправиться в « Барселону », повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг в своєму Twitter.
За його інформацією, сторони домовилися про трансфер поляка за 45 мільйонів євро ( плюс 5 мільйонів євро бонусами ).
Сьогодні Левандовські планує прилетіти до Барселони, а завтра, 17 липня, підписати контракт.
Раніше « Барселона » намагалася придбати Левандовські протягом цілого місяця, Але постійно отримувала відмови від « Баварії ».