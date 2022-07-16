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Головна трансферна сага літа завершена? «Баварія» прийняла пропозицію «Барселони» по Левандовські

Німецький клуб отримає за поляка 45 мільйонів євро
Футбол Бундесліга
12:49
Головна трансферна сага літа завершена? «Баварія» прийняла пропозицію «Барселони» по Левандовські

Нападаючий « Баварії » Роберт Левандовські таки відправиться в « Барселону », повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг в своєму Twitter.

За його інформацією, сторони домовилися про трансфер поляка за 45 мільйонів євро ( плюс 5 мільйонів євро бонусами ).

Сьогодні Левандовські планує прилетіти до Барселони, а завтра, 17 липня, підписати контракт.

Раніше « Барселона » намагалася придбати Левандовські протягом цілого місяця, Але постійно отримувала відмови від « Баварії ».

Петро Приходько
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Теги

Роберт Левандовскі Барселона (футбол) Баварія

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