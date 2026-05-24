Сергій Разумовський

У фіналі Кубка Німеччини Баварія на берлінському Олімпіаштадіоні впевнено перемогла Штутгарт — чинного володаря трофея. Для мюнхенців це 21-й кубок в історії та перший після сезону-2019/20.

Штутгарт активно розпочав матч і створив кілька небезпечних моментів: Деніз Ундав пробивав головою після кутового, а Максиміліан Міттельштедт двічі загрожував воротам Баварії. Втім, команда не реалізувала свої шанси, а Йонас Урбіг діяв надійно.

Після перерви Баварія перехопила ініціативу. На 55-й хвилині Майкл Олісе подав зі штрафного, а Гаррі Кейн без перешкод відкрив рахунок. Попри паузи через піротехніку на трибунах, команда Венсана Компані зберегла контроль гри. За десять хвилин до кінця Кейн забив вдруге, розвернувшись у штрафному, а наприкінці реалізував пенальті після гри рукою Анджело Штіллера й оформив хет-трик.

Кейн став головним героєм фіналу та першим гравцем у XXI столітті, який забив 10 м’ячів в одному розіграші Кубка Німеччини. Баварія завершила сезон золотим дублем, вигравши чемпіонат і кубок.

Кубок Німеччини, фінал

Баварія – Штутгарт 3:0

Голи: Кейн, 55, 80, 90+2 (пен.)

Баварія: Урбіг, Станішич, Та, Упамекано, Лаймер (Бішоф, 90+5), Павлович (Горецка, 90), Кімміх, Діас, Мусіала (Карль, 76), Олісе (Геррейру, 90+5), Кейн

Штутгарт: Нюбель, Гендрікс, Шабо, Хакес (Єльч, 64), Міттельштедт, Штіллер, Чема (Нарті, 84), Левелінг, Фюріх (Ель-Ханнусс, 78), Ундав, Демірович (Томаш, 84)

Попередження: Фюріх, Шабо