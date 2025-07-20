Баварія в разі непродажу Діаса інвестує в молодого таланта
Ліверпуль не готовий відпускати Лучо
близько 5 годин тому
Півзахисник Ліона та збірної Бельгії Малік Фофана розглядається Баварією в якості альтернативи Луїсу Діасу з Ліверпуля, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Чемпіон Німеччини уважно стежить за лівим вінгером Ліона. Ліверпуль не хоче продавати Діаса, хоча сам гравець обурений такою поведінкою клубу і хоче піти.
20-річний футболіст Фофана провів 41 матч у сезоні-2024/2025 в складі ЛІона: 11 голів, 6 гольових передач.
Чинний контракт Фофана з його клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Його вартість на Transfermarkt становить 30 млн євро.