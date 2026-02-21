Баварія з дублем Кейна перемогла Айнтрахт, Баєр програв Уніон Берліну
Зіграні матчі чергового туру чемпіонату Німеччини
близько 5 годин тому
У поєдинку 23-го туру Бундесліги Баварія на своєму полі перемогла Айнтрахт з рахунком 3:2. Відзначимо, що дубль оформив форвард господарів Гаррі Кейн.
В інших матчах дня Вольфсбург вдома програв Аугсбургу (2:3), Кельн розписав мирову з Гоффенгаймом (2:2), а Уніон Берлін на своєму стадіоні обіграв Баєр з рахунком 1:0.
Баварія продовжує лідирувати в турнірній таблиці з 60 очками.
Бундесліга, 23-й тур
Баварія – Айнтрахт – 3:2
Голи: Павлович, 16, Кейн, 20, 68 – Буркгардт, 77 (пенальті), Калімуендо, 86.
Вольфсбург – Аугсбург – 2:3
Голи: Герхардт, 41, Сіогай, 70 – Рібейру, 59, Григорич, 87 (пенальті), Реджбечай, 90+3.
Кельн – Гоффенгайм – 2:2
Голи: Ахе, 15, Ель-Мала, 63 – Кабак, 45, Крамарич, 60.
Уніон Берлін – Баєр – 1:0
Гол: Хедіра, 28.