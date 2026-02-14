Баварія особливо не помітила Вердер
Мюнхенці тримають Боруссію на відстані
близько 1 години тому
Фото - Бундесліга
Вердер в рамках 22 туру Бундесліги приймав чинного чемпіона Баварію. Матч в Бремені завершився з рахунком 0:3.
Дубль Кейна в першому таймі та м'яч Горецки по перерві допомогли команді Венсана Компані відновити шестиочкову перевагу над Боруссією Д.
Через травму в перерві довелось міняти Ноєра на резервного кіпера Баварії Урбіга. 22-річний дублер надійно відіграв в другому таймі.
«Музиканти» продовжили свою безвиграшну серію в чемпіонаті до 12 матчів поспіль.
Бундесліга. 22 тур
Вердер - Баварія 0:3
Голи: Кейн, 22 (пен), 25, Горецка, 70
Поділитись