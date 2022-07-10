Баварія знайшла зіркову заміну для Левандовськи

Навіть якщо поляк піде, мюнхенці матимуть лідера атак своєї збірної

Левандовськи та Кейн / Фото - Football365

«Баварія» проявляє інтерес до нападника «Тоттенгема» Гаррі Кейна. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, у лідері атак збірної Англії мюнхенці бачать заміну для Роберта Левандовськи. Поляк вже погодив контракт з «Барселоною».

Навіть якщо форвард не переїде до Каталонії цього літа, нічого не завадить йому це зробити через рік. Тоді ж, найімовірніше, буде підписаний і Кейн.

Справа в тім, що контракт зі «шпорами» розрахований до 2024 року. Це означає, що «Баварії» доведеться заплатити солідну суму за форварда.

Раніше повідомлялося, що Левандовськи також цікавляться ПСЖ і «Челсі».