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Як це зупинити? Левандовськи, Мессі та Роналду можуть опинитися в одній команді

Все залежить від успіху переговорів «Барселони» з «Баварією»
Футбол Ліга 1
17:06
Як це зупинити? Левандовськи, Мессі та Роналду можуть опинитися в одній команді
Левандовськи та Мессі / Фото - ESPN

Нападником «Баварії» Робертом Левандовськи цікавляться «Челсі» та ПСЖ. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, клуби стежать за ситуацією з потенційним переходом поляка до «Барселони». У разі невдачі в переговорах лондонці і парижани вступлять в боротьбу за гравця.

Раніше «Баварія» відхилила вже третю пропозицію каталонців. Вона склала 40 мільйонів євро + 5 у вигляді бонусів.

Якщо Левандовськи перейде до ПСЖ, він може опинитися в одній команді з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

Сергій Стаднюк
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія ПСЖ Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Челсі

Коментарі 1

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10 липня 2022р. 19:59
....простите,  нотакое  впечатление,  что  ПСЖ  совершенно  не  интересует  ментальность   и   цели    каждой  звезды.  После такого  скопления,  кабы  неначался  звездопад,а  о    победе  в  ЛЧ   придется  забыть.
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