Офіційно. Новачок АПЛ придбав захисника «Баварії»
Як це зупинити? Левандовськи, Мессі та Роналду можуть опинитися в одній команді
Все залежить від успіху переговорів «Барселони» з «Баварією»
Левандовськи та Мессі / Фото - ESPN
Нападником «Баварії» Робертом Левандовськи цікавляться «Челсі» та ПСЖ. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Крістіан Фальк.
За інформацією джерела, клуби стежать за ситуацією з потенційним переходом поляка до «Барселони». У разі невдачі в переговорах лондонці і парижани вступлять в боротьбу за гравця.
Раніше «Баварія» відхилила вже третю пропозицію каталонців. Вона склала 40 мільйонів євро + 5 у вигляді бонусів.
Якщо Левандовськи перейде до ПСЖ, він може опинитися в одній команді з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.
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