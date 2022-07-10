Як це зупинити? Левандовськи, Мессі та Роналду можуть опинитися в одній команді

Все залежить від успіху переговорів «Барселони» з «Баварією»

Левандовськи та Мессі / Фото - ESPN

Нападником «Баварії» Робертом Левандовськи цікавляться «Челсі» та ПСЖ. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, клуби стежать за ситуацією з потенційним переходом поляка до «Барселони». У разі невдачі в переговорах лондонці і парижани вступлять в боротьбу за гравця.

Раніше «Баварія» відхилила вже третю пропозицію каталонців. Вона склала 40 мільйонів євро + 5 у вигляді бонусів.

Якщо Левандовськи перейде до ПСЖ, він може опинитися в одній команді з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.