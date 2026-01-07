Сергій Разумовський

Баварія у контрольному матчі розгромила РБ Зальцбург із крупним рахунком 5:0, продемонструвавши серйозний запас міцності та високу реалізацію моментів.

Поєдинок став частиною підготовки обох команд до повернення офіційних турнірів після зимової паузи. Мюнхенці готуються до поновлення сезону в Німеччині, а австрійці відповідно налаштовуються на рестарт чемпіонату Австрії.

Головним героєм зустрічі у складі Баварії став 17-річний Леннарт Карль, який оформив дубль і зробив вагомий внесок у розгромний результат. Окрім нього, у списку бомбардирів також відзначилися Хірокі Іто, Феліпе Чавес і Том Бішоф – разом ці голи й сформували підсумкові 5:0 на користь німецького гранда. Для тренерських штабів такий спаринг – нагода перевірити ігрові зв’язки, фізичні кондиції та варіанти ротації перед поверненням до матчів, де вже на кону будуть турнірні очки.

