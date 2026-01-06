Павло Василенко

Мюнхенська Баварія проведе свій наступний домашній матч Ліги чемпіонів у незвичній атмосфері. Клуб змушений закрити частину трибун «Альянц Арени» через санкції УЄФА, накладені за використання піротехніки вболівальниками під час грудневого поєдинку проти лісабонського Спортінга.

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрізен підтвердив, що за рішенням УЄФА блоки 111–114 нижнього ярусу південної трибуни мають залишатися порожніми на матч Ліги чемпіонів 21 січня проти бельгійського Уніон Сен-Жіллуа. Водночас у клубі серйозно розглядають ще радикальніший крок – повне закриття всієї південної трибуни.

За словами Дрізена, остаточного рішення поки не ухвалено, однак такий сценарій обговорюється. Керівництво побоюється, що часткове закриття секторів призведе до неконтрольованого перерозподілу фанатів, унаслідок чого постраждають не ті, хто порушував правила. Саме тому варіант із повним закриттям південної трибуни вважають більш справедливим, хоча й болючим для клубу та його прихильників.

Очільник Баварії також звернувся безпосередньо до ультрас і активних фанатів, які регулярно використовують піротехніку. Він наголосив, що подібні дії завдають прямої шкоди клубу – як фінансово, так і репутаційно. За словами Дрізена, переважна більшість уболівальників на стадіоні не підтримує такі прояви та не готова миритися з наслідками у вигляді порожніх трибун.

Таким чином, Баварія ризикує зіграти ключовий єврокубковий матч у значно «тихішій» атмосфері, що може позначитися не лише на настрої команди, а й на іміджі одного з найпотужніших клубів Європи.