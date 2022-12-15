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«Баварії» доведеться заплатити 2 мільйони євро, щоб повернути голкіпера з оренди

Нюбель виступає за «Монако»
Футбол Бундесліга
15 грудня 13:10
«Баварії» доведеться заплатити 2 мільйони євро, щоб повернути голкіпера з оренди

«Баварія» може повернути з оренди воротаря «Монако» Олександра Нюбеля.

Через травму Мануеля Нойєра клуб шукає першого номера. «Монако» також розраховує на голкіпера

Французи запросили 2 мільйони євро у «Баварії» за дострокове припинення оренди голкіпера. Сторони ведуть переговори, повідомляє Sky Sports.

Також «Баварія» може підписати Домініка Ліваковича або Яссіна Буну.

Андрій Усмонов
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Баварія Монако

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