«Байєр» погодив з «Шахтарем» трансфер Мудрика

Вінгер змінить чемпіонат найближчим часом

Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик незабаром стане гравцем «Байєра», повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, сторони вже досягли домовленості щодо трансферу українського півзахисника, але поки не оголосили про це офіційно.

За неофіційними даними, «Байєр» запропонував «Шахтарю» за Мудрика 20 мільйонів євро, а самому футболісту - контракт до 2027-го року.

Раніше була названа причина, По якій трансфер Мудрика в «Байєр» затримується.