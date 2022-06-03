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Трансфер Мудрика в «Баєр» затримується через отримання візи для гравця збірної України

21-річний вінгер вже числиться в леверкузенському клубі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:47
Трансфер Мудрика в «Баєр» затримується через отримання візи для гравця збірної України
Михайло Мудрик / Фото - meta.ua
Стали відомі причини перешкоди трансферу українського вінгера «Шахтаря» Михайла Мудрика в «Баєр». Про це в Twitter повідомив журналіст Мануель Вет.

Джерело стверджує, що в затримці винен не донецький клуб.

Дана ситуація викликана отриманням візи для 21-річного гравця збірної України.

Технічно, атакуючий хавбек вже числиться в команді. «Байєру» залишилося лише розібратися з деталями переходу, щоб завершити угоду.

Раніше повідомлялося, що «гірники» з ймовірністю в 99% не продадуть футболіста в майбутнє трансферне вікно.
Володимир Кириченко
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Теги

Михайло Мудрік Шахтар Донецьк Байєр

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