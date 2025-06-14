Беллінгем: «Не хотів би грати з Зіданом в одному клубі»
Джуду б тоді бракувало хвилин на полі
близько 1 години тому
Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем відповів на запитанням чи хотів би він зіграти зі своїм футбольним кумиром – Зінедіном Зіданом.
Я б легко зіграв із Зіданом. Просто віддав би йому м’яч і спостерігав. Це було б як дивитись YouTube-відео наживо. Але зверніть увагу: я не хотів би грати з ним увесь сезон, бо тоді взагалі не отримав би ігрового часу, – розповів англієць в інтерв’ю ФІФА.
Невдовзі Джуд зі своїм Реалом стартує на клубному чемпіонаті світу. У першому турі групового етапу підопічні Хабі Алонсо зіграють з Аль-Хілялем. Матч заплановано на 18 червня.