Сьогодні вночі стартує Клубний чемпіонат світу: розклад на 15 червня
Мессі проти Аль-Ахлі, ПСЖ – Атлетіко, Баварія – Окленд
16 хвилин тому
В ніч з 14 на 15 червня за київським часом у Сполучених Штатах Америки розпочнеться клубний чемпіонат світу сезону 2025.
У матчі відкриття Інтер Маямі на чолі з Ліонелем Мессі зіграє проти єгипетського Аль-Ахлі. У неділю відбудуться ще два поєдинки: Баварія зустрінеться з новозеландським Окленд Сіті, а Парі Сен-Жермен зійдеться з мадридським Атлетіко.
Клубний чемпіонат світу. Перший тур. 15 червня
Аль-Ахлі – Інтер Маямі
⏰ 03:00
📍 Матч відкриття: Ліонель Мессі проти чемпіона Єгипту
Баварія – Окленд Сіті
⏰ 19:00
📍 Європейський гранд проти лідера з Океанії
ПСЖ – Атлетіко
⏰ 22:00
📍 Суперматч між грандами Франції та Іспанії
Палмейрас – Порту
⏰ 01:00 (16 червня)
📍 Протистояння чемпіона Бразилії та одного з флагманів Португалії
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