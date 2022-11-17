На гравця «Динамо» Вітіньо претендують ряд бразильських і європейських команд
«Бенфіка» не підпише вінгера «Динамо»
23-річний бразилець зараз виступає у себе на батьківщині
17 листопада 18:44
Вітіньо / Фото - dynamo.kiev.uaВінгер «Динамо» Вітіньо не перейде в лісабонську «Бенфіку». Про це повідомляє Record.
Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться «Севілья», «Аякс» та «Бенфіка». Однак, як стверджує джерело, португальська клуб не розглядає кандидатуру бразильця.
Відзначимо, що 23-річний футболіст виступає в оренді за «Атлетіко Паранаенсе», Який планує викупити його контракт.
Чинна угода вінгера з «Динамо» розрахована до 2026 року.
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