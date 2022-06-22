Гравець «Динамо» не захотів повертатися і залишиться в Бразилії до 2023 року

Скористався дозволом від FIFA

Півзахисник «Динамо» Вітіньо не захотів повертатися в розташування київського клубу і залишиться в «Атлетико» Паранаенсе.

За інформацією Globo Esporte, 23-річний бразилець вирішив скористатися дозволом від FIFA призупинити контракт з українським клубом до 2023 року.

Вітіньо пішов в оренду в «Атлетико» з початку війни. В 10 матчах він не оформив жодної результативної дії.

Його контракт з «Динамо» розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, кияни відправилися на тренувальний збір в Швейцарію.