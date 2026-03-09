Бенфіка оформила камбек в матчі з Порту: Трубін провів увесь матч, Судаков на поле не вийшов
Орли врятувалися завдяки голу на 89-й хвилині
близько 1 години тому
Бенфіка – Порту / Фото - Yahoo
8 березня Бенфіка та Порту зіграли внічию в матчі 25-го туру чемпіонату Португалії-2025/26.
Гра, яка відбулася на арені Ештадіу та Луж у Лісабоні, завершилася з рахунком 2:2.
Орли оформили камбек із 0:2 проти драконів. Голами за Бенфіку відзначилися Андреас Шельдеруп та Леандру Баррейру, а в складі Порту м'ячі забили Віктор Фрохольдт та Оскар Петушевський.
Український голкіпер лісабонського колективу Анатолій Трубін провів весь поєдинок. Георгій Судаков залишився у резерві.
Чемпіонат Португалії. 25-й тур
Бенфіка – Порту 2:2
Голи: Шельдеруп, 69, Баррейру, 89 – Фрохольдт, 10, Петушевський, 40
Нагадаємо, Реал залишив Бенфіку за бортом Ліги чемпіонів.
Поділитись